Galatasaray UEFA listesinden 4 ismi çıkardı: Genç oyuncular liste dışında kaldı
Galatasaray, Randers maçı öncesi takım listesini UEFA'ya gönderdi. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ve Emre Taşdemir listeden çıkartılırken Emre Akbaba listeye dahil edildi. Galatasaray'da Bartuğ Elmaz da daha önce listeden çıkartılmıştı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile oynayacağı maç için kadrosunu teslim etti. Galatasaray'da St. Johnstone maçı için listede yer alan Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün, Bartuğ Elmaz ve Emre Taşdemir dışarı alınırken, Emre Akbaba listeye dahil edildi.
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Bir önceki turda da kadroda yer almayan Fatih Öztürk, Ozornwafor, Cicaldau, ve Oğulcan Çağlayan ile birlikte Victor Nelsson UEFA kadrosunda bulunmadı.
Yeni transferler Alex Cicaldau ve Victor Nelsson, eski takımlarıyla Avrupa elemelerinde oynadıkları için gruplara kadar kadroya dahil edilemiyorlar.