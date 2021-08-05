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Son dakika: Süper Lig'de transfer! Altay’da kaleci Lis imzaladı

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Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Son dakika: Süper Lig’de transfer! Altay’da kaleci Lis imzaladı

Son dakika haberleri... Süper Lig kulüplerinden Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis’le anlaştığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Altay forması giyerek siyah-beyazlı armayı parmağıyla işaret eden kaleci Lis, "Merhaba Büyük Altay" mesajıyla taraftarları selamladı.

Altay’da kaleci Mateusz Lis imzaladı ALTAY'DA KALECİ MATEUSZ LİS İMZALADI

Son olarak Wisla Krakow forması giyen 24 yaşındaki file bekçisinin İzmir ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Altay bugün Fildişi Sahilli ön libero Serge Aka'yı da kadrosuna kattığını açıklamaştı.

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