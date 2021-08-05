Son dakika: Süper Lig'de transfer! Altay’da kaleci Lis imzaladı
Son dakika haberleri... Süper Lig kulüplerinden Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis’le anlaştığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Altay forması giyerek siyah-beyazlı armayı parmağıyla işaret eden kaleci Lis, "Merhaba Büyük Altay" mesajıyla taraftarları selamladı.
Son olarak Wisla Krakow forması giyen 24 yaşındaki file bekçisinin İzmir ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Altay bugün Fildişi Sahilli ön libero Serge Aka'yı da kadrosuna kattığını açıklamaştı.