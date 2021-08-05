Galatasaray’da 5 isme çizik! İşte Terim’in St. Johnstone maçına başladığı ilk 11...

BOEY, ANNHOLT VE BERKAN 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferleri Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu, St. Johnstone karşısında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Bir diğer yeni transfer Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, bir önceki takımında UEFA Konferans Ligi'nde süre aldığı için UEFA'ya yazdırılamamıştı.