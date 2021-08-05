Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona erdi
İspanya'nın en köklü klüplerinden Barcelona, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile yollarını ayırdı. Barcelona tarihinin en başarılı futbolcusu olarak değerlendirilen Messi, Katalan temsilcisinde 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.
SON DAKİKA: İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
MESSI'NİN KARNESİ
Barcelona tarihinin en başarılı futbolcusu olarak değerlendirilen Messi, Katalan temsilcisinde 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, tarafların yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmış olmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve LaLiga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme yenilenemeyeceği belirtildi.
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