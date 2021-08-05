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Beşiktaş'tan CAS açıklaması: Yaptırım durumu ortadan kalktı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Beşiktaş’tan CAS açıklaması: Yaptırım durumu ortadan kalktı

Beşiktaş, vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve 2021/2022 UEFA gelirlerinin %15'ine el konulması durumunun ortadan kalktığını açıkladı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Beşiktaş, vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve 2021/2022 UEFA gelirlerinin %15'ine el konulması durumunun ortadan kalktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Şirketimiz, CAS nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, yerine getirmiş olduğundan, daha önceki açıklamada bahsedilen yaptırımlar ortadan kalkmıştır." denildi.

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