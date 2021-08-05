Spor Smart kaçıncı kanal? Spor Smart internetten canlı nereden, nasıl izlenir? İşte frekansları…
Spor Smart kaçıncı kanal? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Hal böyle olunca Smart Spor frekans bilgileri merak ediliyor. Spor Smart izlemek için D-Smart platformuna üye olmak gerekiyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Spor Smart kaçıncı kanal? Spor Smart internetten canlı nereden, nasıl izlenir? İşte frekansları…
Spor Smart kaçıncı kanal? Spor Smart internetten canlı nereden, nasıl izlenir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarının yayınlanacağı Smart Spor frekans bilgileri merak ediliyor. Karşılaşmaları canlı izlemek isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, Spor Smart kaçıncı kanal? Spor Smart internetten canlı nereden, nasıl izlenir?
SPOR SMART NASIL İZLENİR?
D-Smart'ta bulunan Spor Smart 77. kanalda bulunuyor. Spor Smart izleyebilmek için D-Smart üyelik şartlarının yerine getirilmesi grekiyor.
SPOR SMART İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?
D-Smart GO üyeliği bulunanlar, internetten, cep telefonundan ya da tabletlerinden maç yayınlarını izleyebilir.
SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:
Polarizasyon: H - Yatay
Frekans: 12245
SR: 27500
Kapsama: Doğu
Modülasyon: 8PSK
Sistem: DVB-S2
FEC: 5/6
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