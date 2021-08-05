Trabzonspor: 3 - Molde: 3 MAÇ SONUCU | Fırtına istediğini alamadı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in köklü ekibi Molde ile karşılaştı. Bordo Mavililer 90+4.dakikada penaltı kaçırdığı mücadelede rakibiyle 3-3 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Molde ile karşı karşıya geldi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Saat 20.30'da başlayan mücadele A Spor'dan naklen yayınlandı. Mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DETAYLAR
Trabzonspor ile Norveç temsilcisi Molde arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçının ilk devresi 1-1 sona erdi.
4. dakikada Djaniny'nin sağdan yaptığı yerden ortada ceza sahası önünden Hamsik'in şutunda, top üstten dışarı gitti.
11. dakikada soldan son çizgiye inen Nwakaeme'nin içeriye çevirdiği top, Hamsik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top, savunmaya da çarparak üstten kornere çıktı.
24. dakikada Hamsik'in ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Djaniny, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Djaniny'den önce topa müdahale eden Molde savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
27. dakikada topla ceza sahasına giren Gervinho'nun vuruşunda, kaleci Linde gole izin vermedi.
31. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Hestad'ın ara pasında kale önünde topla buluşan Brynhildsen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
TRABZONSPOR: 1 - MOLDE: 0
İKİNCİ YARI
52. dakikada Bakasetas'ın pasında topla buluşarak ceza sahasına ilerleyen Gervinho'nun şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Linde çeldi.
53. dakikada kullanılan köşe atışında iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
58. dakikada Trabzonspor tekrar üstünlüğü yakaladı. Djaniny'nin sağ çaprazdan ortasında Vitor Hugo'nun ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
TRABZONSPOR: 2 - MOLDE: 1 GOL
64. dakikada Molde yeniden eşitliği yakaladı. Mannseverk'in soldan ortasında altıpas içerisinde topa dokunan Brynhildsen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
TRABZONSPOR: 2 - MOLDE: 2 GOL
74. dakikada Trabzonspor üçüncü golü buldu. Bakasetas'ın savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Djaniny, kaleci Linde ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2
TRABZONSPOR: 3 - MOLDE: 2 GOL
85. dakikada Molde, skoru 3-3'e getirdi. Ceza sahasının sağından Brynhildsen'in yerden pasında Hussain'in şutunda top filelere gitti.
TRABZONSPOR: 3 - MOLDE: 3 GOL
90+3. dakikada Yusuf Sarı, ceza sahası içinde Sinyan'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
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