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Pereira'dan flaş Steven Caulker kararı! Kadroda düşünmüyor

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Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Pereira’dan flaş Steven Caulker kararı! Kadroda düşünmüyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün... Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakan Vitor Pereira, Alanyaspor'dan transfer edilen Steven Caulker'ı da takımda düşünmüyor. İngiliz oyuncunun ağır olduğunu düşünen Portekizli teknik adam, stoper bölgesine yeni transfer istiyor.

Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakan Fenerbahçe 'de hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı Lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Pereira'nın göreve gelmeden önce kadroya katılan Steven Caulker'ı da takımda düşünmediği öğrenildi. Pereira, isteği dışında alınan Caulker için "Sistemime uygun değil. 4'lü de olabilir ama 3'lü savunmada ağır kalır." dedi.

STOPER TAKVİYESİ İSTEDİ
3'lü savunmanın solunda Szalai, sağında ise Tisserand'ı oynatmayı planlayan Pereira, İngiliz oyuncunun yerine yeni bir stoper takviyesi istedi. Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, takımda kalması durumunda Serdar Aziz ile birlikte yedek olacak.

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