Pereira’dan flaş Steven Caulker kararı! Kadroda düşünmüyor

Sarı Lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Pereira'nın göreve gelmeden önce kadroya katılan Steven Caulker'ı da takımda düşünmediği öğrenildi. Pereira, isteği dışında alınan Caulker için "Sistemime uygun değil. 4'lü de olabilir ama 3'lü savunmada ağır kalır." dedi.