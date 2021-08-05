2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Tokyo'da bir madalya daha garanti! Eray Şamdan yarı finalde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde Türk Milli Takımı, erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemelerinde diskalifiye edilerek finale kalamadı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan yarı finale yükselerek, olimpiyat madalyasını garantiledi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.
Erkekler 4x100 metre bayrak elemelerinde Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev'den oluşan Türk Milli Takımı, ikinci seride yarıştı.
Yarışı 39 saniyede bitiren milliler, bu sezonki en iyi derecelerine imza atmasına rağmen serisinde sonuncu oldu. Yarış sonrasında yapılan kontrollerde millilerin ilk bayrak değişimi sırasında geçiş kurallarını çiğnediği gerekçesiyle diskalifiye edildi.
Aynı seride 38.10'luk derece yapan ve 6. olan ABD de elenerek büyük bir sürpriz yaşattı.
GÜREŞTE ERKEKLER SERBEST STİL 125 KİLODA TAHA AKGÜL, ABD'Lİ RAKİBİNE YENİLDİ
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde milli güreşçi Taha Akgül, ABD'li rakibine mağlup olarak final şansını yitirdi.
Taha Akgül, Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda ABD'li Gable Dan Steveson ile karşılaştı. Etkisiz bir oyun sergileyen Taha Akgül ilk yarıyı 2-0 geride geçti. İkinci devrede de rakibin hücumlarını bertaraf edemeyen milli güreşçi, karşılaşmada 8-0 mağlup ayrıldı.
Rio 2016'da altın madalya kazanan Taha Akgül, ABD'li güreşçinin finale çıkması halinde repesaj hakkı elde edecek.
ÜÇ ADIM ATLAMA FİNALİNDE MÜCADELE EDEN MİLLİ ATLET NECATİ ER, OLİMPİYAT 6'NCISI OLDU
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde üç adım atlama finalinde yarışan milli atlet Necati Er, 6'ncı oldu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.
Londra 1948'de üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet olan Necati, ilk 3 atlayışta 17.25 metre atlayarak 12 atlet arasında ilk 8'e girmeyi başardı ve finale devam etti.
Sonraki atlayışlarında istediğini gerçekleştiremeyen 24 yaşındaki milli sporcu, 17.25'lik derecesiyle finali 6. tamamladı.
Bu branşta Portekizli Pedro Pichardo, 17.98'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Çinli Yaming Zhu, 17.57 ile gümüş, Burkina Fasolu Hugues Fabrice Zango ise 17.47'lik atlayışıyla bronz madalya aldı.
Zango, bu başarısıyla ülkesine tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırmış oldu.
KARATEDE KADINLAR KATADA DİLARA BOZAN, BRONZ MADALYA MAÇI OYNAMAYA HAK KAZANDI
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13'üncü gününde karatede kadınlar katada milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti.
Olimpiyata ilk kez dahil edilen karatede ilk müsabakalar başladı. Kata branşında Dilara Bozan, B Grubu'nda ilk 3'te yer alarak adını bir üst tura yazdırdı.
Bir üst turda Japonya'dan Kiyou Shimuzu ve İtalyan Viviana Bottaro'nun arkasında kalan Dilara, finale çıkma hakkını kaybetti.
Dilara Bozan, TSİ 13.30'da bronz madalya maçında Hong Kong'tan Mo Lau'yla karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan sporcu, olimpiyat tarihinin karatedeki ilk madalyasına da sahip olacak.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan yarı finale yükselerek, olimpiyat madalyasını garantiledi.
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