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Son dakika | Fenerbahçe flaş karar! Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı

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Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Son dakika | Fenerbahçe flaş karar! Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı

Son dakika Fenerbahçe haberleri...Fenerbahçe yaptığı açıklamada Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den yapılan son dakika açıklamasına göre Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

KADRO DIŞI SAYISI 11'E ÇIKTI
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Caner Erkin'in de kadro dışı kalmasının ardından kadroda düşünülmeyen isim sayısı 11'e çıktı. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimler ise şöyle:

Sadık, Oğuz Kaan, Ademi, Thiam, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Murat Sağlam, Perotti, Caner Erkin, Sinan Gümüş

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