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Mert Günok transferi an meselesi

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Giriş Tarihi: 05.08.2021
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Mert Günok transferi an meselesi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...Beşiktaş'ta yönetim, hücum hattı için yaptığı operasyonu tamamlamasının ardından Mert Günok’a da imzayı attırmayı planlıyor.

Kadrosunu tecrübeli bir kaleciyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah- Beyazlılar, son olarak Başakşehir'in 32 yaşındaki file bekçisi Mert Günok'u gündemine almıştı. A Milli Takım kalecisiyle yapılan ilk temastan anlaşmayla çıkan yönetim, hücum hattındaki operasyonun tamamlanmasının ardından Mert'e de Siyah-Beyazlı formayı çok zaman geçirmeden giydirmeyi amaçlıyor. Yönetimin, Mert için Başakşehir'le 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşması bekleniyor.

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