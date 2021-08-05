Mert Günok transferi an meselesi

Kadrosunu tecrübeli bir kaleciyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah- Beyazlılar, son olarak Başakşehir'in 32 yaşındaki file bekçisi Mert Günok'u gündemine almıştı. A Milli Takım kalecisiyle yapılan ilk temastan anlaşmayla çıkan yönetim, hücum hattındaki operasyonun tamamlanmasının ardından Mert'e de Siyah-Beyazlı formayı çok zaman geçirmeden giydirmeyi amaçlıyor. Yönetimin, Mert için Başakşehir'le 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşması bekleniyor.

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