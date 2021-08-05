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Galatasaray Japhet Tanganga transferini bitirdi: Genç oyuncu bir yıllığına kiralandı

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Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Galatasaray Japhet Tanganga transferini bitirdi: Genç oyuncu bir yıllığına kiralandı

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom, Tottenham'ın 22 yaşındaki Japhet Tanganga'nın transferini bitirdi. Genç savunmacı bir yıllık kiralık olarak önümüzdeki sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor.

A Spor'un haberine göre deneyimli çalıştırıcının, yabancı stoper isteği üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar aradığı ismi İngiltere'de buldu. Cimbom, Tottenham'ın genç savunmacısı Japhet Tanganga'nın transferini bitirdi.

Aslan, 22 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı haberi gece yarısı geldi.

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