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Türk sporculardan Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 21 madalya

Türk sporcular, 'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 21 madalya kazandı. Milli sporcular, Bydgoszcz kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanma başarısı gösterdi.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Türk sporculardan Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 21 madalya

Milli sporcular, Bydgoszcz kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonada kadınlar T54 kategorisi 100 metre yarışında , erkekler T57 kategorisi cirit atmada Muhammet Khalvandi, F11/12kategorisi disk atmada Büşra Nur Tırıklı ve T12 kategorisi 400 metre yarışında Oğuz Akbulut, Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Organizasyonda kadınlar T12 kategorisi 400 metre yarışında Sevda Kılınç Çırakoğlu ve erkekler F34 kategorisi cirit atmada de altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada kadınlar T53 kategorisi 100 ile 400 metre yarışlarında Hamide Doğangün, erkekler T11 kategorisi 5 bin metre yarışında , erkekler T13 kategorisi 400 metre yarışında Hakan Cira, kadınlar F41kategorisi gülle atmada Rabia Cirit, kadınlar T54 kategorisi 400 metre yarışında Zübeyde Süpürgeci ve kadınlar T11 kategorisi 400 metre yarışında Öznur Akbulut gümüş madalyaya ulaştı. Turnuvada kadınlar T11 kategorisi 400 ile bin 500 metre yarışlarında Havva Elmalı, kadınlar T53 kategorisi 100 ile 400 metre yarışlarında Zeynep Acet,erkekler F34 kategorisi gülle atmada Muhsin Kaedi, erkekler T47 kategorisi yüksek atlamada Abdullah Ilgaz, erkekler T11 kategorisi bin 500 metre yarışında Hasan Hüseyin Kaçar ile erkekler F41 kategorisi cirit atmada Ömer Faruk İlkin de bronz madalya kazandı.

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