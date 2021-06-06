Türk sporculardan Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 21 madalya

Organizasyonda kadınlar T12 kategorisi 400 metre yarışında Sevda Kılınç Çırakoğlu ve erkekler F34 kategorisi cirit atmada Muhsin Kaedi de altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada kadınlar T53 kategorisi 100 ile 400 metre yarışlarında Hamide Doğangün, erkekler T11 kategorisi 5 bin metre yarışında Hasan Hüseyin Kaçar, erkekler T13 kategorisi 400 metre yarışında Hakan Cira, kadınlar F41kategorisi gülle atmada Rabia Cirit, kadınlar T54 kategorisi 400 metre yarışında Zübeyde Süpürgeci ve kadınlar T11 kategorisi 400 metre yarışında Öznur Akbulut gümüş madalyaya ulaştı. Turnuvada kadınlar T11 kategorisi 400 ile bin 500 metre yarışlarında Havva Elmalı, kadınlar T53 kategorisi 100 ile 400 metre yarışlarında Zeynep Acet,erkekler F34 kategorisi gülle atmada Muhsin Kaedi, erkekler T47 kategorisi yüksek atlamada Abdullah Ilgaz, erkekler T11 kategorisi bin 500 metre yarışında Hasan Hüseyin Kaçar ile erkekler F41 kategorisi cirit atmada Ömer Faruk İlkin de bronz madalya kazandı.

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