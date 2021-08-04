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Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na çok sert tepki! İstifaları istendi

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Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Galatasaray’dan Tahkim Kurulu’na çok sert tepki! İstifaları istendi

Son dakika Galatasaray haberleri bugün... Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Oğulcan Çağlayan kararı ve Tahkim Kurulu’nun yapısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tahkim Kurulu'na sert sözlerle yüklenen Epözdemir "TFF'nin Oğulcan Çağlayan kararı bizi şaşırttı. Bu kararın daha önce emsali yok. Hukuka aykırı bir karar." dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Oğulcan Çağlayan kararı ve Tahkim Kurulu'nun yapısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı takımın başkan yardımcısı TFF Tahkim Kurulu başkan ve üyelerinin istifasını istediklerini söyledi.

İşte Rezan Epözdemir'in açıklamaları:

Oğulcan Çağlayan kararının resmi sitede yayınlanan şeklinde 'oyçokluğu' yazıyor. Ancak akşam 22.30'da bize fakslanan kararda, 'oybirliği' ifadesi yer alıyor. Resmi sitede, oyçokluğu, bize gönderilen yazıda oybirliği yazıyor. Muhalif üyeleri kim vazgeçirdi? Hangi eller bu karara dokundu? Galatasaray Spor Kulubü'ne bu kumpası kim kuruyor?

Kesinleşmiş bir yargı kararı yokken transfer yasağı konuldu. Bu kurulun aldığı bir karar sağlıklı olabilir mi? Bu bir hukuk garabetidir. TFF'nin Oğulcan Çağlayan kararı bizi şaşırttı. Bu kararın daha önce emsali yok. Hukuka aykırı bir karar.

Bu mahkeme devam ederken transfer yasağıyla karşılaştık. TFF reddetti ve Tahkim'e gittik. Tahkim yasağımızı kaldırdı. Bununla yetinmedik UEFA'ya da başvuru yaptık. UEFA'da buna müspet yaklaştı. Ancak TFF, oyuncumuza lisans vermedi.

Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan en kısa sürede savcılığa başvuruda bulunacağız. Biz Galatasaray olarak Tahkim Kurulu ve üyelerinin istifasını istiyoruz.

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