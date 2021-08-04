Galatasaray’dan Tahkim Kurulu’na çok sert tepki! İstifaları istendi

Kesinleşmiş bir yargı kararı yokken transfer yasağı konuldu. Bu kurulun aldığı bir karar sağlıklı olabilir mi? Bu bir hukuk garabetidir. TFF'nin Oğulcan Çağlayan kararı bizi şaşırttı. Bu kararın daha önce emsali yok. Hukuka aykırı bir karar.