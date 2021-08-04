Son dakika | Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu
Son dakika haberi...Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi NEC Nijmegen, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Ali Akman'ı 1 yıllığına kiraladı.
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi NEC Nijmegen, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Ali Akman'ı kiraladı.
NEC Nijmegen Kulübü, 19 yaşındaki Ali Akman'ın bir yıllığına kiralandığını açıkladı.
Altyapısında yetiştiği Bursaspor'dan geçen sezon ayrılan genç forvet, mart ayında Eintracht Frankfurt ile 2025'e kadar sözleşme imzalamıştı.