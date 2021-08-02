Galatasaray'a Malili orta saha! Aliou Dieng Aslan olabilir

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 1.84 boyundaki Aliou Dieng, güçlü fiziği ile orta alanda fark yaratan bir futbolcu.

Bitmek bilmeyen enerjisi ile de dikkat çeken Dieng için Galatasaray'ın dışında Avrupa'dan bazı kulüplerin de devrede olduğunu biliniyor.