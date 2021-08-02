Galatasaray'a Malili orta saha! Aliou Dieng Aslan olabilir
Son dakika spor haberleri... Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı Kırmızılıların bir süredir transfer listesinde yer alan Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için son iki günde temaslarını sıklaştırdığı ve kulübü El Ahly’ye resmi teklif yaptığı öne sürüldü. İşte Galatasaray'ın Aliou Dieng teklifinin detayları...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Aliou Dieng için son iki günde temaslarını sıklaştırdığı ve kulübü El Ahly'ye resmi teklif yaptığı öne sürüldü.
EL AHLY'YE 5 MİLYON EURO TEKLİF YAPILDI
Afrika futbolunu yakından takip eden Ganalı gazeteci Micky Jnr, Galatasaray'ın Ailou Dieng'in bonservisi için kulübü El Ahly'ye 5 milyon Euro önerdiğini iddia etti.
Sarı-Kırmızılılar'ın 23 yaşındaki orta saha için son iki gün içinde yoğun bir mesai harcadığı ancak El Ahly'nin Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk teklifine şimdilik soğuk baktığı belirtildi.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Malili ön libero için Galatasaray yönetiminin sonraki satıştan pay maddesi de eklemeyi teklif ettiği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 1.84 boyundaki Aliou Dieng, güçlü fiziği ile orta alanda fark yaratan bir futbolcu.
Bitmek bilmeyen enerjisi ile de dikkat çeken Dieng için Galatasaray'ın dışında Avrupa'dan bazı kulüplerin de devrede olduğunu biliniyor.
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