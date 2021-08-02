02 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'a Malili orta saha! Aliou Dieng Aslan olabilir

Galatasaray'a Malili orta saha! Aliou Dieng Aslan olabilir

SPOR Takvim
Giriş Tarihi: 02.08.2021
ABONE OL
Galatasaray'a Malili orta saha! Aliou Dieng Aslan olabilir

Son dakika spor haberleri... Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı Kırmızılıların bir süredir transfer listesinde yer alan Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için son iki günde temaslarını sıklaştırdığı ve kulübü El Ahly’ye resmi teklif yaptığı öne sürüldü. İşte Galatasaray'ın Aliou Dieng teklifinin detayları...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Aliou Dieng için son iki günde temaslarını sıklaştırdığı ve kulübü El Ahly'ye resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

EL AHLY'YE 5 MİLYON EURO TEKLİF YAPILDI
Afrika futbolunu yakından takip eden Ganalı gazeteci Micky Jnr, Galatasaray'ın Ailou Dieng'in bonservisi için kulübü El Ahly'ye 5 milyon Euro önerdiğini iddia etti.

Sarı-Kırmızılılar'ın 23 yaşındaki orta saha için son iki gün içinde yoğun bir mesai harcadığı ancak El Ahly'nin Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk teklifine şimdilik soğuk baktığı belirtildi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Malili ön libero için Galatasaray yönetiminin sonraki satıştan pay maddesi de eklemeyi teklif ettiği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 1.84 boyundaki Aliou Dieng, güçlü fiziği ile orta alanda fark yaratan bir futbolcu.

Bitmek bilmeyen enerjisi ile de dikkat çeken Dieng için Galatasaray'ın dışında Avrupa'dan bazı kulüplerin de devrede olduğunu biliniyor.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu TEMSİLCİLERİMİZİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA