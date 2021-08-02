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Galatasaray'ın yıldızı Falcao'ya yıllık 10 milyon euro! Katar takımı Al Sadd ilk adımı attı

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Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Galatasaray'ın yıldızı Falcao'ya yıllık 10 milyon euro! Katar takımı Al Sadd ilk adımı attı

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray bir yandan da yüksek maaş alan oyuncularıyla yollarını ayırmaya çalışıyor. Katar basınında yer alan haberde bu isimlerin başında gelen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun Al Sadd'ın teklifini kabul ettiği yazıldı. Falcao'nun yıllık 10 milyon euro alacağı ifade edilirken, bu transferde Galatasaray'ın bonservis ücreti de alacağı belirtildi.

Katar basınında Radamel Falcao'nun Galatasaray'ın maaş indirimi önerisini reddettiğini ve Al Sadd'ın teklifini kabul ettiğini yazıldı.

Barcelona'nın efsane oyuncusu Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın, Falcao'ya yılda 10 milyon euro ödemeyi kabul ettiğini, Galatasaray'ın da bu transferden ciddi bir bonservis bedeli kazanacağına haberinde yer vermişti.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de Falcao'ya teklif yaptığı ancak Kolombiyalı oyuncunun Katar'ı tercih ettiği, bunda da Xavi'nin önemli rolü bulunduğu haberde yer alan önemli bir başka detaydı.

Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Faustino Asprilla, Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığı haberlerine, "Katar, futbol oynamak için gidebiliyorsa iyi seçenektir" ifadelerini kullanmıştı.

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