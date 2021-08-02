Galatasaray'ın yıldızı Falcao'ya yıllık 10 milyon euro! Katar takımı Al Sadd ilk adımı attı
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray bir yandan da yüksek maaş alan oyuncularıyla yollarını ayırmaya çalışıyor. Katar basınında yer alan haberde bu isimlerin başında gelen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun Al Sadd'ın teklifini kabul ettiği yazıldı. Falcao'nun yıllık 10 milyon euro alacağı ifade edilirken, bu transferde Galatasaray'ın bonservis ücreti de alacağı belirtildi.
Katar basınında Radamel Falcao'nun Galatasaray'ın maaş indirimi önerisini reddettiğini ve Al Sadd'ın teklifini kabul ettiğini yazıldı.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de Falcao'ya teklif yaptığı ancak Kolombiyalı oyuncunun Katar'ı tercih ettiği, bunda da Xavi'nin önemli rolü bulunduğu haberde yer alan önemli bir başka detaydı.
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