Son dakika: Filenin Sultanları çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaşacak
Son dakika haberleri... Olimpiyatlarda yüzümüzü güldüren Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
Tokyo 2020'de çeyrek finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Güney Kore oldu. Filenin Sultanları, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek grubunu 3. sırada bitirmişti.
Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.
B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak.
Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:
03.00 Türkiye-Güney Kore
07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti
11.00 Sırbistan-İtalya
15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi
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