Son dakika: Filenin Sultanları çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaşacak

Tokyo 2020'de çeyrek finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Güney Kore oldu. Filenin Sultanları, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek grubunu 3. sırada bitirmişti.

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.