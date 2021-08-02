Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Son dakika haberleri.... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.
EŞLEŞMELER ŞÖYLE GERÇEKLEŞTİ:
Fenerbahçe - Neftçi (Azerbaycan) / HJK Helsinki (Finlandiya)
Rapid Wien (Avusturya) / Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zorya (Ukrayna)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) / Flora (Estonya) - Royal Antwerp (Belçika)
Randers (Danimarka) - Galatasaray / St Johnstone (İskoçya)
Ferencvaros (Macaristan) / Slavia Prag (Çekya) - GNK Dinamo (Hırvatistan) / Legia Varşova (Polonya)
Olympiakos (Yunanistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Slovan Bratislava (Slovakya)
Kızılyıldız (Sırbistan) / Sheriff (Moldova) - CFR Cluj (Romanya) / Young Boys (İsviçre)
Malmö (İsveç) / Rangers (İskoçya) - Kairat (Kazakistan) / Alashkert (Ermenistan)
NS Mura (Slovenya) / Zalgiris (Litvanya) - Sturm Graz (Avusturya)
Jablonec (Çekya) / Celtic (İskoçya) - AZ Alkmaar (Hollanda)