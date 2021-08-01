Rıza Kayaalp Kübalı Mijain Lopez Nunez'e kaybetti! Rıza Kayaalp bronz madalya için mindere çıkacak

RIZA KAYAALP İDDİALI

Olimpiyatlarda birer gümüş ve bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'ın Tokyo 2020'deki hedefi de altın madalya olacak. Aynı zamanda 4 kez dünya ve 10 kez Avrupa şampiyonluğu elde eden Rıza Kayaalp, Kübalı rakibine de iki defa üstünlük kurdu.