Rıza Kayaalp Kübalı Mijain Lopez Nunez'e kaybetti! Rıza Kayaalp bronz madalya için mindere çıkacak
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Kübalı rakibi Mijain Lopez'e 2-0 yenildi. 38 yaşındaki Kübalı Mijain Lopez Nunez finale yükselirken, Rıza Kayaalp bronz madalya mücadelesi verecek..
Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Rıza 5-0 öne geçti.
Milli güreşçi hücumda olduğu anda rakibine 2 sayı vermesine rağmen karşılaşmayı 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
EZELİ RAKİBİ İLE FİNAL MÜCADELESİ
Milli sporcumuz Rıza Kayaalp final için Kübalı rakibi Mijain Lopez Nunez ile karşı karşıya geldi.
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Kübalı rakibi Mijain Lopez'e 2-0 yenildi. 38 yaşındaki Kübalı Mijain Lopez Nunez finale yükselirken, Rıza Kayaalp bronz madalya mücadelesi verecek..
SON 3 ALTIN KÜBALININ
Rıza Kayaalp'in yarı finaldeki rakibi 38 yaşındaki Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez...
Son 3 olimpiyat oyunlarında altın madalya alan Kübalı güreşçi, 5 kez de dünya şampiyonluğu elde etti.
KÜBALI RAKİBİNE OYUNLARDA 2 KEZ YENİLMİŞTİ
Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'nin yarı finalinde rakibi olan Kübalı sporcuya oyunlarda iki kez yenildi. Rio 2016'daki final mücadelesinde Nunez'e yenilen ve gümüş madalya alan Rıza, Londra 2012'de ise yarı finalde rakibine mağlup oldu. Özbekistan'daki 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Nunez ile karşı karşıya gelen Rıza Kayaalp, rakibine yenildi.
RIZA KAYAALP İDDİALI
Olimpiyatlarda birer gümüş ve bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'ın Tokyo 2020'deki hedefi de altın madalya olacak. Aynı zamanda 4 kez dünya ve 10 kez Avrupa şampiyonluğu elde eden Rıza Kayaalp, Kübalı rakibine de iki defa üstünlük kurdu.
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