Avrupa kupalarında kura heyecanı! Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri kim olacak? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri ne zaman belli olacak?

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Üçüncü eleme turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak Trabzonspor ve Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli olacak.