2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Türk sporcuları yarı finalde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi. Boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale yükselerek madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu, "Ülkemizdeki durumdan dolayı biraz buruğuz. Her şeyden önce artık bu madalyayı almak bir milli mesele. Biz ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız." dedi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi.
Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Rıza 5-0 öne geçti. Milli güreşçi hücumda olduğu anda rakibine 2 sayı vermesine rağmen karşılaşmayı 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Türk güreşçilerinin müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi. Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale çıkan Buse Naz, karşılaşmadan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de yaşanan yangın felaketini üzüntüyle takip ettiklerini anlatan Buse Naz, şunları kaydetti:
"Ülkemizdeki durumdan dolayı biraz buruğuz. Her şeyden önce artık bu madalyayı almak bir milli mesele. Biz ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız. Çok sevinçli paylaşımlar yapmak istemiyorum. Ülke olarak hem iç cephe hem de dış cepheyle savaşıyoruz. Oldukça üzücü bir durum. Umarım buradan güzel sonuçlarla dönerek, Türk halkını bir nebze de olsa mutlu ederiz."
Madalyayı garantilediği için de çok duygulandığını aktaran Buse Naz, "Önemli, tarihi bir başarıya imza attık. İlk olimpiyatımda altın madalya kazanmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda finali kaybettikten sonra çok kararlıydım. Orada yaşadığım hayal kırıklığı ve üzüntüyü burada telafi etmeliyim. Çok istekliyim. İnşallah altın madalya olacak." diye konuştu.
Okçulukta altın madalya elde eden Mete Gazoz'un Olimpiyat Köyü'ndeki karşılaşa törenine de değinen başarılı boksör, "Mete'nin karşılama törenini maçım erken saatte olduğu için balkondan izlemek durumunda kaldım. Sabah hocama da söyledim, çok ağladım. Yanımdakilere 'Ben gözyaşlarımı tutamıyorum, Mete'nin annesini düşünemiyorum' dedim. Genç yaşında çok büyük bir ilke imza attı. Dışarıda da çok tatlı ve düzgün bir insan. Başarılarına umarım devam eder." değerlendirmesinde bulundu.
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