2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Türk sporcuları yarı finalde

Türkiye'de yaşanan yangın felaketini üzüntüyle takip ettiklerini anlatan Buse Naz, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki durumdan dolayı biraz buruğuz. Her şeyden önce artık bu madalyayı almak bir milli mesele. Biz ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız. Çok sevinçli paylaşımlar yapmak istemiyorum. Ülke olarak hem iç cephe hem de dış cepheyle savaşıyoruz. Oldukça üzücü bir durum. Umarım buradan güzel sonuçlarla dönerek, Türk halkını bir nebze de olsa mutlu ederiz."