Tarihe geçen Buse Naz Çakıroğlu A Haber'e konuştu! Tokyo'dan madalya ile döneceğiz

Türk spor tarihinde olimpiyatlara katılacak ilk kadın boksörümüz olan 25 yaşındaki Buse Naz Çakıroğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Milli sporcumuz yaptığı açıklamada, "Kadından boksör olurmudan ziyade ülke olarak Kadın Boks Milli Takımı olarak bu algıyı kırdık. Bu algıyla karşılaştığım kesim vardı. Çok gururlu ve mutluyum. Tokyo'dan daha güzel sonuçlarla döneceğiz." ifadelerine yer verdi.

A Haber canlı yayınına bağlanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, "Zor bir süreçti. Pandemi nedeniyle olimpiyatlar 1 sene ertelendi. Şuanda her şey güzel gidiyor. İyi hazırlandık. Buradaki başarıyı Tokyo'da da devam ettirmek istiyoruz. Ben ve takım arkadaşlarım bir ilki başardık bunu da madalya ile taçlandırmak istiyoruz. Vize almanın dışında madalya alan ilk kadın olmak istiyoruz. Erkek kardeşimin kolu kırılmıştı ve uzun bir tedavi süreci geçirdi. Kolu güçlenmesi için annem en yakın spora gönderdi. Boks bilincinden uzak başladık aslında. 11-12 yıldır birlikte olduğumuz Nazım hocam ile çalıştık. Hiç bilmezken hocamın keşfetmesi üzerine başladı." dedi.

Çakıroğlu, "İnşallah güzel olacak. Kulübümün de Türk milletinin de bu madalyaya ihtiyacı var. Ülkeye de bu şekilde dönerek madalyayı kutlayacağız inşallah." şeklinde konuştu.