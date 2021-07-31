Olimpiu Morutan Galatasaray'da! Gigi Becali resmen transferi duyurdu

10 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ

Becali daha önce yıldız futbolcu için 10 milyon euro istediğini söylemişti. Transferin maddi boyutları önümüzdeki günlerde netleşecek. Morutan, geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Son dönemde yaptığı hamlelerle orta alandaki boşluğu kapatan Sarı-Kırmızılılar'da transfer operasyonu devam edecek.