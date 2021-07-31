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Galatasaray'a bir Rumen daha! Radu Dragusin Aslan oluyor

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Giriş Tarihi: 31.07.2021
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Galatasaray'a bir Rumen daha! Radu Dragusin Aslan oluyor

Galatasaray'da Rumen rüzgarı... Cicaldau’yu kadrosuna katan, Morutan’ın transferinde de mutlu sona çok yaklaşan Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Radu Dragusin oldu. İşte haberin detayları...

PSV hüsranı sonrası stoper transferi için çok ciddi bir şekilde çalışmalara başlayan Galatasaray, Tottenham formasını giyen Japhet Tanganga ile görüşmelerini sürdürüyor.

İngiliz yıldızın transferindeki pürüzler sonrası alternatif isimlere yönelen yönetim, Juventus'un kadrosunda yer alan Dragusin'i gündemine aldı.

Ocak ayında İtalyan kulübünde A takıma yükselen 19 yaşındaki Rumen stoper, henüz Serie A'da forma giyemedi.

Geleceğin önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Dragusin'in 2 yıldır Galatasaray scout ekibinin takibinde olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Juventus ile temasa geçip görüşmelere başlaması bekleniyor.

Romanya'nın tüm altyapı kategorilerinde görev yapan genç yıldız 1.90 boyunda.

Dragusin'in Juventus'ta A takım düzeyinde forma giymesi çok zor olduğu için sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği de gelen bilgiler arasında.

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