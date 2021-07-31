Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman? Tokyo 2020 Filenin Sultanları Rusya Olimpiyat Komitesi maçı hangi kanalda?
Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin'i 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Milli takımımız bu galibiyetle tarihinde ilk defa çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları, grubun son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacak. Peki, Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman? Tokyo 2020 Filenin Sultanları Rusya Olimpiyat Komitesi maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubun 4'üncü maçında Arjantin ile karşılaştı. Bu karşılaşmadan 3-0 galibiyetle gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, grubun son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman? Tokyo 2020 Filenin Sultanları Rusya Olimpiyat Komitesi maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE - RUSYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları B Grubu 5'inci ve son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak. Türkiye - Rusya voleybol maçı 2 Ağustos Pazartesi günü TSİ 08.20'de oynanacak.
İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki 4'üncü maçında Arjantin'i 3 - 0 mağlup ederek, gruptan çıkmayı garantiledi. Voleybol Milli Takımı, bu sonuçla tarihinde ikinci kez katıldığı olimpiyatta ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Türkiye, voleybol branşında olimpiyat oyunlarında ilk kez Londra 2012'de yer aldı.
Milli takım, Londra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyunlara erken veda etmişti.
FİLENİN SULTANLARI TARİH YAZDI
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları, Arjantin karşısında harika bir oyun ortaya koyarak rakibini 3-0 mağlup etti. İlk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup eden ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1, son maçında ise ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olmuştu. B grubunda 4 puanı bulunan Türkiye, Arjantin'i 3-0 yenerek puanını 7 yaptı ve son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.
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- Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman? Tokyo 2020 Filenin Sultanları Rusya Olimpiyat Komitesi maçı hangi kanalda?
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