Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubun 4'üncü maçında Arjantin ile karşılaştı. Bu karşılaşmadan 3-0 galibiyetle gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, grubun son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman? Tokyo 2020 Filenin Sultanları Rusya Olimpiyat Komitesi maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE - RUSYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları B Grubu 5'inci ve son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak. Türkiye - Rusya voleybol maçı 2 Ağustos Pazartesi günü TSİ 08.20'de oynanacak.