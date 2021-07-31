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Mario Balotelli Adana'yı salladı! Yıldız oyuncu havalimanında coşkuyla karşılandı

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Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Mario Balotelli Adana'yı salladı! Yıldız oyuncu havalimanında coşkuyla karşılandı

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli Adana'ya geldi. Balotelli'yi Adana Havalimanı'nda mavi-lacivertli taraftarlar sevgi gösterisiyle karşıladı. Balotelli, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, Bolu kampının ardından Adana'ya geldi. Adana Demirspor'un temmuz ayının ilk haftasında kadrosuna dahil ettiği Balotelli'yi Adana Havalimanı'nda mavi-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Adana Demirspor atkısı takan Balotelli için taraftarlar meşale yaktı, tezahürat yaptı. Balotelli, daha sonra havalimanından ayrıldı.

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