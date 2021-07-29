29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Türk sporculardan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda önemli başarı

Türk sporculardan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda önemli başarı

SPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
ABONE OL
Türk sporculardan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda önemli başarı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Kadınlar 51 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale yükseldi. Milli okçu Mete Gazoz, ikinci tura kaldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU ÇEYREK FİNALE ÇIKTI
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı.

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Buse Naz, Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yla karşılaştı.

25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve 5 hakemin 4'ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. İkinci rauntta daha agresif oynayan Buse Naz, bu sefer 5 hakemin 3'ünün puanını elde etti. Büyük heyecan sahne olan son rauntta Buse Naz, 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, Buse Naz'ın maçını tribünden diğer milli boksörlerle takip etti.

METE GAZOZ İKİNCİ TURA KALDI
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, ikinci tura kaldı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakalarda Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen milli sporcu, 2-0'lık 3 set sonunda müsabakayı 6-0 kazandı.

Mete Gazoz, ikinci turda TSİ 06.58'de Avustralyalı Ryan Tyack ile karşılaşacak.

Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 2 madalya OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA TÜRKİYE'YE 2 MADALYA
Mihraç Akkuş son 16 turuna yükseldi MİHRAÇ AKKUŞ SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA