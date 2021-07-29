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Son dakika: Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika: Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaştı

Son dakika haberi... Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Transfer kısa süre içinde açıklanacak.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgiye göre, transfer arayışlarını sürdüren bordo mavililer, gündemine aldığı Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı.

25 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içerisinde açıklanacak.

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