Son dakika: Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaştı

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgiye göre, transfer arayışlarını sürdüren bordo mavililer, gündemine aldığı Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı.

25 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içerisinde açıklanacak.