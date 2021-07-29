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Galatasaray'a Cicaldau şoku: St. Johnstone maçında oynayamayacak

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Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Galatasaray'a Cicaldau şoku: St. Johnstone maçında oynayamayacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven'a elenmesi sonucunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray bu aşamada St. Johnstone ile eşleşirken yeni transfer Cicaldau hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Craiova takımıyla Konferans Ligi maçında oynadığı için listede yer alamayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaştığı maçta PSV Eindhoven'a elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme aşamasında St. Johnstone ile eşleşirken yeni transferi Alexandru Cicaldau'ya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

LAÇİ'YE KARŞI OYNADI

Yeni transfer Alexandru Cicaldau'nun Craiova takımıyla UEFA Konferans Ligi'nde Laçi takımına karşı oynadığı için UEFA Avrupa Ligi listesinde yer alamayacağı öğrenildi.

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