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Milli judocu Mihraç Akkuş 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi

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Giriş Tarihi: 24.07.2021
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Milli judocu Mihraç Akkuş 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi

Son dakika haberine göre: Milli judocu Mihraç Akkuş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi. Mihraç Akkuş, son 16 turunda Kazak Yeldos Smetov ile karşı karşıya gelecek.

Nippon Budokan'da mindere çıkan Mihraç, erkekler son 32 tur mücadelesinde Butanlı rakibi Ngawang Namgyel ile karşı karşıya geldi. Rakibini bir dakika 5 saniye içinde ippon ile mağlup etmeyi başaran Mihraç Akkuş, adını son 16 turuna yazdırdı.

Mihraç Akkuş, son 16 turunda Kazak Yeldos Smetov ile karşı karşıya gelecek.

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