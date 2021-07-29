Beşiktaş'ın Diego Godin transferine rakip çıktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , savunma hattını Cagliari'den ayrılacak olan Diego Godin ile güçlendirmek istiyor. Görüşmeler sürerken Uruguaylı oyuncu için eski takımlarından Villarreal de devreye girdi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Beşiktaş'ın ilgisine rağmen henüz maaş konusunda Godin ile bir anlaşmaya varılamadı. Bu noktada da İspanyol ekibi Villarreal, eski oyuncusunu yeniden kadroya katmak adına temaslara başladı.

Tatil için ülkesi Uruguay'da bulunan Godin'in yarın İtalya'ya dönmesi bekleniyor. İtalya'ya dönmeden önce çeşitli teklifleri değerlendiren Godin'in kısa süre içerisinde kararını açıklayacağı ifade edilmekte.

35 yaşındaki Uruguaylı stoper, Avrupa macerasına kendisini Nacional'den transfer eden Villarreal ile başlamıştı. 2007'de 800 bin euroluk bonservis bedeliyle Godin'i kadrosuna katan Villarreal, 2010'da ise Uruguaylı oyuncuyu 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e göndermişti.