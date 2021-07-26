Beşiktaş Diego Godin transferinde mutlu sona çok yakın

Fanatik'in haberine göre; Daha önce olduğu gibi yine en ciddi teklifin Beşiktaş tarafından yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Sözleşme detayları da belirlendikten sonra bir problem yaşanmaması halinde artık imzaların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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