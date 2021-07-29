A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'ye 3-2 mağlup oldu

Maçın üçüncü setinde milliler, Meryem ve Hande ile oyuna tutunmaya çalıştı. Bu oyuncularla çaprazdan sayılar bulan milli takım, 12-7 üstünlük yakaladı. Hücumda etkili olan milli takım, aynı şekilde sayılar bulmaya devam etti ve seti 25-17 kazandı.

Milliler, dördüncü sette de üstün bir oyun sergiledi. Zehra ile sayılar bularak oyuna başlayan Türkiye, hücumda Meryem ve Eda ile etkili oldu ve 10-5'lik üstünlük yakaladı. Eda ile çaprazda iyi oynayan milli takım, 17-10 üstünlük yakaladı. Türkiye üst üste 5 sayı vermesine rağmen rakibine üstünlük şansı vermeyerek seti 25-20 aldı ve 2-0 geriden gelerek 2-2 eşitliği sağladı.

Final setine kötü başlayan milli takım 6-2 geriye düştü. File önünde iyi savunma yapan milliler, yine geriden geldi ve 9-8 öne geçti. File üstünde Larsson ve Washington'u geçemeyen final setini 15-12 yitiren Türkiye, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN DESTEK

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Mücadeleyi zaman zaman ayakta izleyen Kasapoğlu, oyunculara sürekli destek verdi.