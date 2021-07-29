A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'ye 3-2 mağlup oldu
Son dakika haberi... A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki 3'üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları 2-0 geriye düştüğü maçta durumu 2-2'ye getirse de sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu üçüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
Milli takım grubunda ikinci kez yenilirken, ABD üçüncü galibiyetini elde etti.
Oyuna kötü başlayan ve 10-5 geriye düşen milli takım, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla skoru 10-8'e getirdi. ABD'nin 20-18 olduğu anlarda basit hatalar yapan ve Thompson'ı savunamayan milliler, ilk seti 25-19 yitirdi ve 1-0 geriye düştü.
Milli takım ikinci sette bloktaki iyi savunmasıyla başladı. Bloktan Zehra ile sayı çıkaran milliler, Hande ile servisten de sayı bularak 6-3 öne geçti. Bloktan sayı veren milli takım karşısında ABD, 9-8 üstünlük yakaladı. Rakibini kovalayan A Milli Takım, Meryem ve Zehra sayılar bulsa da Akinradewo'yı file önünde durduramayınca seti 25-20 kaybetti.
Maçın üçüncü setinde milliler, Meryem ve Hande ile oyuna tutunmaya çalıştı. Bu oyuncularla çaprazdan sayılar bulan milli takım, 12-7 üstünlük yakaladı. Hücumda etkili olan milli takım, aynı şekilde sayılar bulmaya devam etti ve seti 25-17 kazandı.
Milliler, dördüncü sette de üstün bir oyun sergiledi. Zehra ile sayılar bularak oyuna başlayan Türkiye, hücumda Meryem ve Eda ile etkili oldu ve 10-5'lik üstünlük yakaladı. Eda ile çaprazda iyi oynayan milli takım, 17-10 üstünlük yakaladı. Türkiye üst üste 5 sayı vermesine rağmen rakibine üstünlük şansı vermeyerek seti 25-20 aldı ve 2-0 geriden gelerek 2-2 eşitliği sağladı.
Final setine kötü başlayan milli takım 6-2 geriye düştü. File önünde iyi savunma yapan milliler, yine geriden geldi ve 9-8 öne geçti. File üstünde Larsson ve Washington'u geçemeyen final setini 15-12 yitiren Türkiye, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN DESTEK
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.
Mücadeleyi zaman zaman ayakta izleyen Kasapoğlu, oyunculara sürekli destek verdi.
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