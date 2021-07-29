Galatasaray'a kötü haber!

Şampiyonlar Ligi macerası başlamadan biten Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar İskoç ekibini elemesi halinde play-off mücadelesine çıkacak ve bu turu da geçerse adını Avrupa Ligi'nde gruplara yazdıracak.