Şenol Güneş Galatasaray - PSV maçını izledi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, zorlu mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Güneş'in yanında yardımcı antrenörü Bayram Bektaş da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop müsabakayı tribünden izledi.