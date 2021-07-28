Son dakika spor haberi: Stadyuma giriş için ne yapılmalı? TFF Sağlık Kurulu tüm şartları duyurdu
TFF Sağlık Kurulu, 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını son dakika olarak duyurdu. İşte seyircilerin stadyumlara alınması için gereken şartlar...
TFF Yönetim Kurulu'nun 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %50'si oranında, localara ise tam kapasite ile seyirci alınmasına dair kararına istinaden TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler sonucunda Seyircilerin Stadyumlara Giriş Şartlarını belirledi.
Buna göre seyircilerin stadyumlara alınması için gereken uygulamalar aşağıdaki gibidir:
Süper Lig ve TFF 1. Lig için Seyircilerin Stadyumlara Girişi:
1. Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine Passolig'in ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir.
2. HES uygulaması ile Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyirciler stadyuma girebilirler.
3. Aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekir.
4. Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarı ile henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebilirler.
5. Seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamaları Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacaktır.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için Seyircilerin Stadyumlara Girişi:
Seyircilerin stadyumlara girişleri Süper Lig ve 1. Lig için belirlenen şartlar dahilinde ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolü ile yapılır.
Aşı olmuş seyircilerin son aşı tarihlerini takip eden 14 günden sonra başlamak üzere 180 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur.
Covid-19 geçirmiş seyircilerin 180 gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur.
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