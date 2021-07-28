Son dakika spor haberi: Stadyuma giriş için ne yapılmalı? TFF Sağlık Kurulu tüm şartları duyurdu

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için Seyircilerin Stadyumlara Girişi:



Seyircilerin stadyumlara girişleri Süper Lig ve 1. Lig için belirlenen şartlar dahilinde ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolü ile yapılır.



Aşı olmuş seyircilerin son aşı tarihlerini takip eden 14 günden sonra başlamak üzere 180 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur.



Covid-19 geçirmiş seyircilerin 180 gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur.

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