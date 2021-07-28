Galatasaray'dan buruk veda: Galatasaray 1-2 PSV (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda PSV Eindhoven'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar, maça iyi bir başlangıç yaptı ve Hollanda ekibinin kalesinde baskı kurdu.