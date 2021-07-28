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Galatasaray'dan buruk veda: Galatasaray 1-2 PSV (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Galatasaray'dan buruk veda: Galatasaray 1-2 PSV MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Hollanda temsilcisi karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırırken, Cimbom Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda İskoç takımı St Johnstone ile eşleşti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda PSV Eindhoven'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar, maça iyi bir başlangıç yaptı ve Hollanda ekibinin kalesinde baskı kurdu.

PSV FARKI 2'YE ÇIKARDI

İstediği pozisyonlara giremeyen Cimbom, 37. dakikada Madueke'nin golüne engel olamadı ve PSV maçta 1-0 öne geçti. Hollanda temsilcisi, 59. dakikada Van Ginkel ile farkı 2'ye çıkardı.

PSV'de Boscagli, 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Galatasaray, maçın son anlarında 84. dakikada Diagne ile farkı 1'e indirdi. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, PSV'ye 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.

Ayrıntılar geliyor...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde farklı mağlup! GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FARKLI MAĞLUP!

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