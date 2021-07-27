Süper Lig'de yabancı kuralı değişecek mi? Yayıncı kuruluş (beIN Sports) ile anlaşma sürecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi yabancı sayısı kuralı tartışmaları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunun 8+6 kuralıyla oynanacağını açıkladı. Ancak futbol kulüpleri bu kuralın ertelenmesini talep edip karara itiraz etti. Kulüpler Birliği'nin başvurusunu değerlendiren Tahkim Kurulu, itirazı reddetti. Ancak bu karara rağmen de tartışmalar bir türlü dinmedi.

"YABANCI KURALINDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Yabancı sayısı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koyacak açıklama TFF Başkanı Nihat Özdemir'den geldi. Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, "Yabancı kuralında hiçbir değişiklik yok. Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 8+6 kuralıyla oynanacak. Kulüpler toplamda 14 yabancı oyuncuyla sözleşme imzalayabilecek. İlk 11'de ise en fazla 8 oyuncu yer alabilecek" dedi.

Yabancı oyuncu sayısını kademeli olarak azaltmayı amaçladıklarını söyleyen Nihat Özdemir, 2 sezonluk planı şöyle anlattı:

"Süper Lig'de yabancı kuralı 2021-22 sezonunda 8+6, 2022-23 sezonunda 7+5, 2023-24 sezonunda 6+4 şeklinde olacak. TFF 1. Lig'de ise 2021-22 sezonunda 5+3, 2022-23 sezonunda 4+1, 2023-24 sezonunda 4+1 şeklinde olacak."

YAYINCI KURULUŞ VE HARCAMA LİMİTİ AÇIKLAMASI

Katarlı yayıncı kuruluşun geçen sezon ödemesi gereken tüm parayı ödediğini belirten TFF Başkanı Özdemir, "Biz bu parayı kulülere dağıttık. Yeni sezon için de beIN Sports ile görüşmelerimiz sürüyor. En geç bir hafta içerisinde görüşmeleri sonlandırırız. Tabii kulülerden de görüş alacağız" diye konuştu.

Harcama limiti aşımını yüzde 25 olarak belirlediklerini duyuran Özdemir, "Limitler konusunda elimizden gelen tüm yardımları yaptık. Artımları yüzde 25 olarak açıkladık. Döviz kurunu, 2020-21 sezonunun ortalama rakamı olarak aldık. Kuru da sabitleyerek, harcama limitlerinde elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.