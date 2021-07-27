Rachid Ghezzal transferinde son dakika gelişmesi! Leicester City kararını açıkladı

BEŞİKTAŞ 3+1 YILLIK ANLAŞTI

Beşiktaş'ın yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmelerde 3+1 yıllık anlaşma sağladığı belirtiliyor. Siyah-beyazlı kurmayların, İngiliz ekibiyle masada olduğu ve transferin yakın zamanda mutlu son ile biteceği kaydedildi.

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