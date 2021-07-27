Son dakika | Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer açıklaması
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün temmuz ayı olağan toplantısında Fatih Terim ve transfer hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün temmuz ayı için gerçekleştirdiği olağan toplantıda Fatih Terim'e destek çıktı.
Sarı-Kırmızılı kulübün geçen hafta deplasmanda PSV Eindhoven'a 5-1 yenilmesinin ardından fatura teknik direktör Fatih Terim'e kesildi.
Söylenenlerin sert olduğunu dile getiren Burak Elmas, "PSV yenilgisi bizi üzdü. Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro planlaması yapmaktayız. Fatih Terim'e yapılan eleştiriler sert ve haksız. Teknik direktörümüze yapılan biraz haksız, biraz sertlik seviyesi kaçan eleştirileri görüyoruz. Bütün branşlardaki hocalarımızın sonuna kadar arkasındayız. Haksız ve Galatasaray'a zarar veren eleştirilerin sonuna kadar karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.
TFF'de değişiklikler yapılması gerektiğini savunan Başkan Elmas, "TFF, getirdiği değişiklik önerisinde, Tahkim Kurulu ve UÇK'nin yönetim tarafından atanması zorunluluğunu getirdi. Bu şekilde bu kurumların bağımsızlığa kavuşacağı düşünülüyor. Biz de Kulüpler Birliği'nde, diğer kulüplerle ciddi bir çalışma yaptık. Teklifimizi vereceğiz. Umarım bu da TFF'den geçecektir. Spor Yasası'nda da, spor mahkemesi kurulması önerisinin pakete koyulmasını öngörüyoruz." diye konuştu.
"Göreve geldikten sonra, dönem dönem eleştiriler oldu. Bunları dikkatle diniliyoruz. Tüm eleştirilerinizden ve tavsiyelerinizden gerekli dersleri çıkarmaya devam edeceğiz. Her türlü eleştiri ve tavsiyeye açığız. Biz çok şeffaf bir yönetimiz. Burada sizler adına bulunduğumuzun farkındayız. Saygıdeğer divanımız, istediği her komisyonu kurar. Burada bir rol karmaşası var. Seçilmiş bir denetleme kurulu var. İçeriklerin incelenmesi divan kurulunun görevidir."
TRANSFER AÇIKLAMASI
Transfer döneminde Sarı-Kırmızılı kulüp 20 yaşındaki Sacha Boey, 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 24 yaşındaki Cicaldau ve 31 yaşındaki Patrick Van Aanholt'u kadrosuna kattı.
Yapılan transferlere dikkat çeken Burak Elmas, "Son zamanlarda yaptığımız transferde gerek yaş ortalaması, gerek bonservis ödemeleri açısından yapmaya çalıştığımız stratejik hamleleri ve kadro mühendisliğini fark etmişsinizdir." dedi.
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