Son dakika: Galatasaray, Cicaldau transferini bu video ile duyurdu
Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'yu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kadrosuna kattığını açıkladı. Cicaldau, geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta 12 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.
Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Rumen futbolcu için "Galatasaray'a hoş geldin Cicaldau" ifadeleri kullanıldı.
HAGİ'NİN TAKIMINDA YETİŞTİ
Cicaldau, Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul takımının alt yapısında yetişip, 1 milyon Euro bedelle Craiova'ya transfer olmuştu.
Çoğunlukla forvet arkasında görev yapan Alexandru Cicaldau, geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta 12 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.
14 kez Romanya forması da giyen Cicaldau'nun, milli takımda 2 golü var.
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