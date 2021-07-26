Galatasaray idmanında sağ bek Mahmut Keskin de yer aldı!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 5-1'in rövanşında PSV Eindhoven'la İstanbul'da karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımda genç sağ bek Mahmut Keskin de takımla çalıştı.



Antrenman, Fatih Terim yönetiminde sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı. Sarı-kırmızılı takımda yüzlerin güldüğü görüldü.

Sarı-Kırmızılı takımda genç sağ bek Mahmut Keskin de takımla çalıştı. Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz aylarda 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen sağ bek Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.