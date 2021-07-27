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Son dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt İstanbul’da

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Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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Son dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt İstanbul’da

Son dakika Galatasaray transfer haberleri bugün...Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt, İstanbul’a geldi.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, ailesiyle birlikte İstanbul'da geldi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 30 yaşındaki Hollandalı savunmacı van Aanholt, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Saat 12.50'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan uçak, 16.15 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Hollandalı oyuncu, pasaport işlemlerinin ardından alandan ayrıldı. Patrick van Aanholt'un sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı ekiple, sözleşme imzalaması bekleniyor.

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