Galatasaray'ın yeni hedefi David Zima! Luyindama'nın yerine o geliyor

PİYASA DEĞERİ 7,5 MİLYON EURO

Geçen yıl Olomouc'tan 1.3 milyon Euro bonservis ücretiyle Slavia Prag'a transfer olan Zima'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro.

1.90 mt. boyundaki genç yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Zima genç yaşına rağmen Çekya Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi. Genç yıldızın peşinde İtalyan ve Alman kulüplerinin de olduğu öğrenildi.