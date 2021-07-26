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Galatasaray'ın yeni hedefi David Zima! Luyindama'nın yerine o geliyor

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Giriş Tarihi: 26.07.2021
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Galatasaray'ın yeni hedefi David Zima! Luyindama'nın yerine o geliyor

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Kadrosuna son olarak Sacha Boey'i katan Galatasaray stoper transferi için gaza bastı. Galatasaray radarına Slavia Prag forması giyen David Zima'yı aldı. İşte detaylar...

Transferde genç isimlere yönelen Galatasaray, gözden düşen stoperi Christian Luyindama'yı elden çıkarmayı planlıyor.

Galatasaray, Kongolu yıldızın yerine scout ekibinin önerdiği Slavia Prag'ın 20 yaşındaki stoperini kadrosuna monte etmeyi düşünüyor.

HEDEF DAVID ZIMA
Aslan'ın Luyindama'yı takımdan gönderdikten sonraki hedefi ise Slavia Prag forması giyen David Zima… Luyindama ayrıldıktan sonra Çek futbolcu ile temas kurulacak.

PİYASA DEĞERİ 7,5 MİLYON EURO
Geçen yıl Olomouc'tan 1.3 milyon Euro bonservis ücretiyle Slavia Prag'a transfer olan Zima'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro.

1.90 mt. boyundaki genç yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Zima genç yaşına rağmen Çekya Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi. Genç yıldızın peşinde İtalyan ve Alman kulüplerinin de olduğu öğrenildi.

David Zima, stoper bölgesinin dışında ön liberoda da oynayabiliyor.

Kariyerinde 77 maça çıkan Zima, 3 gol atarken 1 de asist yaptı. 20 yaşındaki genç yıldız geçen sezon 35 maçta görev alarak istikrarlı bir grafik çizdi.

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