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Fenerbahçe rahat kazandı: Gençlerbirliği 0-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Fenerbahçe rahat kazandı: Gençlerbirliği 0-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaştı. Sarı lacivertliler, Ankara'da oynanan mücadeleyi 4-0 gibi rahat bir sporla kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49'da Nazım Sangare, 59'da Ozan Tufan, 70'te Muhammed Gümüşkaya ve 79'da Miha Zajc kaydetti. İşte maça ilişkin detaylar...

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Ankara'da karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni, ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

YÖNETİCİLER TAKİP ETTİ

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşma saat 17.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti, yardımcılıklarını ise Hakan Karabalçık ve Anıl Usta yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu'ydu. Karşılaşmayı, Başkent kulübünün başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri ile sarı-lacivertlilerin yöneticileri Hüseyin Arslan, Nüket Küçükel Ezberci ve Selahattin Baki takip izledi.

4 GOLLÜ RAHAT GALİBİYET

Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada Nazım Sangare, 59'da Ozan Tufan, 70'te Muhammet Gümüşkaya ve 79. dakikada Zajc kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan, Gençlerbirliği'nde ise İlker Karakaş, Hüseyin Seyhan ve Metehan sarı kart gördü.

İKİNCİ YARIDA FARKLI KADROLAR

Gençlerbirliği Teknik Direktör Metin Diyadin, maça kaleci Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Dmytro Grechyshkin, Aaron Tshibola, Oleksandr Belyaev, Rahmetullah Berişbek, Kazenga LuaLua ve Sandro Lima 11'iyle başladı.

Gençlerbirliği'nde ikinci yarıda, Ramazan (Dk. 57. Übeyd), Ömürcan(Dk.73 Göktuğ), Arda Kızıldağ (Dk. 67 Muhammed), Mert (Dk. 57 Serdarcan) Kerem Can (Dk. 57 Metehan), Tshibola (Dk. 57 Musa), Dmytro (Dk 79 Arda Tuzcu), LuaLua (Dk. 67 Sarp), Rahmetullah (Dk. 73 Alper), Belyaev (Dk. 57 Mustafa Seyhan), Sandro (Dk. 57 İlker) değişiklikleri oldu.

FENERBAHÇE'DE FARKLI İSİMLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ise kaleci Berke Özer, Nazım Sangare, Nabil Dirar, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Samatta ilk 11'ini sahaya sürdü.

İkinci yarıda ise sarı-lacivertlilerde Berke oyuna devam ederken, Nazım (Dk. 63 Zajc), Lemos (Dk. 63 Novak), Caulker (Dk. 63 Tisserand), Dirar (Dk. 46 Szalai), Ozan (Dk. 63 Muhammed), Sosa (Dk. 63 Gustavo), Caner (Dk. 63 Ferdi), İrfan Can (Dk. 63 Pelkas), Mert Hakan( Dk. 63 (Osayi-Samuel ve Samatta (Dk. 29 Serdar) değişiklikleri yapıldı.

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