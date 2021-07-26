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Fenerbahçe'ye Samatta şoku! Yıldız oyuncu Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlandı

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Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Fenerbahçe'ye Samatta şoku! Yıldız oyuncu Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlandı

Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni farklı skorla geçerken Mbwana Samatta sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyerek 29.dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı. Samatta'nın son durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelirken, Mbwana Samatta sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Sarı-lacivertlilerde maça 11'de başlayan Mbwana Samatta, 27 dakikada yaşanan bir pozisyonda iki rakip oyuncunun arasında kalarak yere düştü. Tedaviye rağmen ayağa oyuna devam edemeyen Tanzanyalı golcü, 29. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

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