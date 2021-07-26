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Cimbom bir transferi daha resmen duyurdu! Sacha Boey resmen Galatasaray'da

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Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Cimbom bir transferi daha resmen duyurdu! Sacha Boey resmen Galatasaray'da

Galatasaray profesyonel futbolcu Sacha Boey 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını son dakika olarak açıkladı. Yıldız oyuncu 4 sene boyuncu sarı kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray, 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray'da transfer harekatı devam diyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün geç saatlerde İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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