Cimbom bir transferi daha resmen duyurdu! Sacha Boey resmen Galatasaray'da
Galatasaray profesyonel futbolcu Sacha Boey 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını son dakika olarak açıkladı. Yıldız oyuncu 4 sene boyuncu sarı kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray, 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Galatasaray'da transfer harekatı devam diyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün geç saatlerde İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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