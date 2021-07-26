Emre Mor Beşiktaş'a mı geliyor? Genç yıldız Kara Kartal'a önerildi





Emre Mor, Olympiakos ve Borussia Dortmund gibi takımlarında da formasını giydi. 2019 yılında Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralanan genç oyuncu kariyerinde 104 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 8 de asist yaptı.