Trabzonspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkacak olan Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Umut

4. HAZIRLIK MAÇI!



Trabzonspor Kasımpaşa maçından önce 3 hazırlık maçı oynadı. Fırtına, bu maçlarda Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0'lık skorlarla yendi. Başakşehir ile de golsüz berabere kaldı. Kasımpaşa, Galatasaray'a 4-2 ve Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Mavi beyazlı ekip İstanbulspor'u ise 3-1 mağlup etti.